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    Детскую поликлинику в Дубне достроят в 2027 году

    Фото: Арина Кузнецова

    В Дубне продолжается строительство детской поликлиники. Рабочие уже возвели цокольный и первый этажи здания и приступили к следующему уровню, сообщили в РИАМО.

    Завершить монолитные работы и закрыть тепловой контур планируют к январю 2027 года.

    На площадке ежедневно, включая выходные, трудятся около 30 специалистов. Среди них монолитчики, электрики и крановщики.

    «Работы идут успешно, совпадают с запланированным графиком. Всегда на связи с подрядчиком, помогаем ему двигаться с соблюдением установленных сроков», — отметил Алексей Брызгалов, временно исполняющий обязанности главы городского округа Дубна.

    Будущую поликлинику разделят на три блока: лечебный, диагностический и инфекционный. В учреждении откроют кабинеты педиатров и узких специалистов, стоматологическое отделение, дневной стационар, а также отделения функциональной диагностики и реабилитации. Для пациентов установят современное медицинское оборудование.

    Рядом со зданием оборудуют детскую площадку и парковку.

    Поликлинику возводят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке губернатора Московской области. Ввести объект в эксплуатацию рассчитывают в конце 2027-го — начале 2028 года.

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