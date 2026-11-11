Детскую поликлинику в Дубне достроят в 2027 году

В Дубне продолжается строительство детской поликлиники. Рабочие уже возвели цокольный и первый этажи здания и приступили к следующему уровню, сообщили в РИАМО.

Завершить монолитные работы и закрыть тепловой контур планируют к январю 2027 года.

На площадке ежедневно, включая выходные, трудятся около 30 специалистов. Среди них монолитчики, электрики и крановщики.

«Работы идут успешно, совпадают с запланированным графиком. Всегда на связи с подрядчиком, помогаем ему двигаться с соблюдением установленных сроков», — отметил Алексей Брызгалов, временно исполняющий обязанности главы городского округа Дубна.

Будущую поликлинику разделят на три блока: лечебный, диагностический и инфекционный. В учреждении откроют кабинеты педиатров и узких специалистов, стоматологическое отделение, дневной стационар, а также отделения функциональной диагностики и реабилитации. Для пациентов установят современное медицинское оборудование.

Рядом со зданием оборудуют детскую площадку и парковку.

Поликлинику возводят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке губернатора Московской области. Ввести объект в эксплуатацию рассчитывают в конце 2027-го — начале 2028 года.