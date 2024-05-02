Свыше 2 тысяч человек посетили выставку о Великой Отечественной войне в Химках | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:06 Свыше 2 тысяч человек посетили выставку о Великой Отечественной войне в Химках Выставка «Величие: страна и люди» в Химках завершится 26 мая Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Выставка «Величие: страна и люди» в Химках открылась 3 апреля в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Свои работы на ней представили художники Союза Подмосковья. Экспозиция посвящена победе в Великой Отечественной войне, достижениям страны в науке, традициям русского народа.

Выставка интересна как взрослым, так и молодежи. Всего на ней представлено свыше 200 работ. Есть и живопись, и мраморные скульптуры, и тематические фотографии. Например, в центральном зале расположен раздел «Весна победы», где представлены произведения, посвященные победе в Великой Отечественной войне.

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«Исторические параллели сегодняшних событий с периодом Великой Отечественной войны прослеживаются не в каком-то одном конкретном явлением. В новой ситуации просыпаются все те лучшие качества наших людей, которые проявлялись и восемьдесят лет назад, и сто, и двести. Советую химчанам посетить выставку в „Артишоке“ и самим оценить картины наших современников, отразивших разные исторические периоды нашей Родины», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Выставка открыта до 26 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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