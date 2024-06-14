Кейн, Роналду, Тони Кроос. Кто выиграет Евро-2024?

Главное спортивное событие Старого Света — Чемпионат Европы по футболу — стартовал 14 июня. В турнире примут участие 24 национальные сборные, а в матче-открытии встретились Германия и Шотландия (предсказуемо победили хозяева поля). Главное о Евро-2024 — в материале 360.ru.

Где и когда пройдет Евро-2024 Первенство пройдет в Германии и продлится месяц. Групповой этап продолжится с 14 по 26 июня. Матчи одной восьмой состоятся с 29 июня по 2 июля, в четвертьфиналах команды сыграют 5–6 июля. Полуфиналы назначили на 9–10 июля. Главный матч, в котором определится новый чемпион Европы, пройдет 14 июля.

Фото: РИА «Новости»

Расписание Чемпионата Европы по футболу Пятница, 14 июня Германия — Шотландия / 22:00. Суббота, 15 июня Венгрия — Швейцария / 16:00;

Испания — Хорватия / 19:00;

Италия — Албания / 22:00. Воскресенье, 16 июня Польша — Нидерланды / 16:00;

Словения — Дания / 19:00;

Сербия — Англия / 22:00. Понедельник, 17 июня Румыния — Украина / 16:00;

Бельгия — Словакия / 19:00;

Австрия — Франция / 22:00. Вторник, 18 июня Турция — Грузия / 19:00;

Португалия — Чехия / 22:00.

Фото: РИА «Новости»

Среда, 19 июня Хорватия — Албания / 16:00;

Германия — Венгрия / 19:00;

Шотландия — Швейцария / 22:00. Четверг, 20 июня Словения — Сербия / 16:00;

Дания — Англия / 19:00;

Испания — Италия / 22:00. Пятница, 21 июня Словакия — Украина /16:00;

Польша — Австрия / 19:00;

Нидерланды — Франция / 22:00. Суббота, 22 июня Грузия — Чехия / 16:00;

Турция — Португалия / 19:00;

Бельгия — Румыния / 22:00.

Фото: РИА «Новости»

Воскресенье, 23 июня Швейцария — Германия / 22:00;

Шотландия — Венгрия / 22:00. Понедельник, 24 июня Хорватия — Италия / 22:00;

Албания — Испания / 22:00. Вторник, 25 июня Нидерланды — Австрия / 19:00;

Франция — Польша / 19:00;

Англия — Словения / 22:00;

Дания — Сербия / 22:00. Среда, 26 июня Словакия — Румыния / 19:00;

Украина — Бельгия / 19:00;

Чехия — Турция / 22:00;

Фото: РИА «Новости»

Кто участвует в Евро-2024 и почему нет России За звание сильнейшей команды Европы поборются сборные Албании, Бельгии, Австрии, Англии, Венгрии, Грузии, Германии и Дании. Также в соревнованиях примут участие команды Испании, Нидерландов, Португалии, Польши, Румынии, Словакии, Сербии, Словении, Украины, Турции, Хорватии, Франции, Швейцарии, Чехии и Шотландии. Команды поделили на шесть групп по четыре сборные. В рамках группового этапа они сразятся с каждой сборной из своего квартета за право выйти в плей-офф. В одну восьмую первенства пройдут те, кто занял первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие сборные, занявшие третье место. В плей-оффе действует олимпийская система, согласно которой проигравшие вылетают из турнира, а победители проходят в следующий этап. Россия не участвует в Евро-2024. В сентябре 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил сборную до участия в квалификационном турнире к чемпионату. До этого, в феврале 2022 года, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за украинского конфликта.

Фото: РИА «Новости»

Кто может победить на Чемпионате Европы в 2024 году Пять-шесть сборных имеют равные шансы на победу в Евро-2024, заявил 360.ru экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт. Чуть большее преимущество может быть у немцев и испанцев. «Хотя и Франция, и Португалия, естественно, я сказал, Испания, Германия — это все сборные, которые могут выиграть. <…> Я прогнозист не идеальный, конечно, но мне кажется, что испанцы могут преподнести сюрприз», — заявил специалист. По его словам, у немцев хорошая команда, и большим подспорьем для нее стало возвращение в состав Тони Крооса.

Это серьезный игрок, классный игрок. Он решил прекратить карьеру, закончить играть в «Реале», но в сборную Германии он вернулся. Для немцев это большое подспорье, прямо скажем. Игрок силен на поле, ведет практически игру, выполняет все стандарты и так далее. Поэтому это мое мнение — между Германией и Испанией (определится победитель — прим. ред.) Мне так кажется. Борис Рапопорт экс-главный тренер «Зенита»

Фото: РИА «Новости»

Для многих сборных попадание на чемпионат — уже успех, отметил бывший главный тренер «Зенита». Если какая-то из самых сильных сборных не выйдет из группы, это уже будет сродни провалу. «Прогнозировать неудачу сложно, но для любой из этих сборных, если она не выйдет из своей группы, я думаю, это огромнейший провал», — подчеркнул Рапопорт. Лучшие игроки в составах команд Евро-2024 Во всех командах есть хорошие нападающие, отметил специалист. «Это сборная Франции — любого нападающего можно брать. Они, так сказать, выглядят прилично», — заявил Рапопорт. В сборной Англии лучшим бомбардиром может стать Гарри Кейн. В целом у англичан стабильная команда, опытный тренер и достаточно много молодых футболистов.

Я как-то упустил англичан, но вот вспомнил про Кейна, и Кейн — это как раз тот игрок, нападающий, который может стать лучшим бомбардиром, без сомнения. Борис Рапопорт футбольный эксерт

Фото: РИА «Новости»

Как и где смотреть чемпионат Европы из России В России чемпионат Европы будет транслировать «Матч ТВ» и стриминговый сервис Okko. Следить за событиями можно с помощью мобильных приложений. «Матч ТВ» покажет в прямом эфире 34 встречи, включая игру открытия, большую часть плей-офф и финал. На площадке Okko на эксклюзивной основе будут доступны 17 матчей. Платформа также покажет все игры из программы «Матч ТВ».