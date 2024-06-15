Алена Свиридова засветилась в соцсетях в раздельном купальнике

Алена Свиридова показала фигуру в купальнике желтого цвета

Фото: РИА «Новости»

Российская певица Алена Свиридова опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором она порадовала поклонников своим видом в раздельном купальнике. Артистка прыгнула с пирса в море, продемонстрировав фигуру и умение плавать.

Помимо бюстгальтера и плавок желтого цвета на ней были ласты для дайвинга. Звезда была в хорошем настроении и находилась в отличной спортивной форме.

Ранее певица Юлия Савичева опровергла появившиеся в Сети слухи о предстоящем разводе с мужем Александром Аршиновым. Ее рассмешил вопрос о якобы имеющихся у них проблемах в семейной жизни.

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась неудачным опытом уменьшения груди.

«Пролезли в бутылочное горлышко». Шпитальник — об участии в Евро-2024 сборной Украины

Кейн, Роналду, Тони Кроос. Кто выиграет Евро-2024?

«Хорошие показатели». В Подмосковье снизилась смертность от инсульта

Более 20 тысяч подростков трудоустроят в Подмосковье летом

Сражение с историей. Прибалтика отменяет своих освободителей

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте