Алена Свиридова засветилась в соцсетях в раздельном купальнике

Российская певица Алена Свиридова опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором она порадовала поклонников своим видом в раздельном купальнике. Артистка прыгнула с пирса в море, продемонстрировав фигуру и умение плавать.

Помимо бюстгальтера и плавок желтого цвета на ней были ласты для дайвинга. Звезда была в хорошем настроении и находилась в отличной спортивной форме.

Ранее певица Юлия Савичева опровергла появившиеся в Сети слухи о предстоящем разводе с мужем Александром Аршиновым. Ее рассмешил вопрос о якобы имеющихся у них проблемах в семейной жизни.

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась неудачным опытом уменьшения груди.