Еще одну жертву обстрела ВСУ извлекли из-под завалов в Шебекине

МЧС: в Шебекине под завалами нашли еще одного погибшего

Спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего жителя многоквартирного дома, в котором из-за атаки ВСУ обрушился подъезд. Информацию предоставила пресс-служба МЧС России.

«Более 50% завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного мусора», — написали в Telegram-канале ведомства.

Первыми из-под завалов извлекли двух погибших, мужчину и женщину. Позже спасатели сообщили об еще одном погибшем. На данный момент атака ВСУ унесла жизни четырех жителей Шебекина, более 20 квартир разрушено.

После обрушения подъезда в Шебекине Минздрав Белгородской области организовал круглосуточную горячую линию.

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