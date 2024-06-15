Еще одну жертву обстрела ВСУ извлекли из-под завалов в Шебекине

Спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего жителя многоквартирного дома, в котором из-за атаки ВСУ обрушился подъезд. Информацию предоставила пресс-служба МЧС России.
«Более 50% завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного мусора», — написали в Telegram-канале ведомства.
Первыми из-под завалов извлекли двух погибших, мужчину и женщину. Позже спасатели сообщили об еще одном погибшем. На данный момент атака ВСУ унесла жизни четырех жителей Шебекина, более 20 квартир разрушено.