Литва продолжает воевать с Россией исподтишка: там решили перезахоронить могилы советских воинов. Местные власти опасаются, что герои, победившие фашистских захватчиков, станут «пропагандировать тоталитарные режимы и их идеологию». Однако больше похоже на то, что местные ветераны СС, коллаборационисты и их потомки до сих пор переживают боль поражения.

Литва уберет могилы советских бойцов Литовский сейм 13 июня одобрил перенос могил советских солдат. Захоронения будут убирать, если межведомственная комиссия Центра изучения геноцида и резистенции жителей Литвы признает их «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию». Решения собираются принимать отдельно по каждому конкретному случаю. Авторами инициативы стали жители города Шяуляя. Они потребовали перенести останки 52 советских воинов, похороненных у входа в собор Святых Петра и Павла, на кладбище. Для этого парламентарии решили внести поправки в закон, причем ни один из депутатов не был против: лишь пятеро воздержались, остальные 89 — за. В 2022 году власти Эстонии тоже сочли «нецелесообразным размещение захоронений человеческих останков в тех же местах, где перемещаются люди» и решили перезахоронить несколько десятков могил советских солдат. Помимо этого, демонтировали памятники советским воинам-освободителям.

Фото: Памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Прибалтики от немецких захватчиков во время Второй мировой войны. Sergei Stepanov / Global Look Press

Война против России Литовские власти неслучайно не стали предлагать россиянам забрать прах советских воинов для перезахоронения. Это часть провокации в войне с Россией, которую им важно публично унизить, а также русских, живущих в Прибалтике, рассказал 360.ru корреспондент федерального интернет издания «Ваши новости» Вадим Авва. После падения Советского Союза Соединенные Штаты окончательно приняли стратегию по тотальному разрушению России. Прибалтика получила в этом значимую и важную роль.

Политический нарратив Латвии, Литвы и Эстонии базируется на мифах о советской оккупации, неучастии прибалтов в строительстве социализма и о том, что они не сражались на стороне Советского Союза в рядах Красной армии против фашистов. Вадим Авва

В той же Литве прославляют коллаборационистов, воевавших с коммунистами, напомнил журналист. Также и для украинцев сделали «героями борьбы за независимость» Степана Бандеру, Романа Шухевича и их сторонников. В этом смысле в Прибалтике, как и на Украине, поставлена грандиозная задача: стереть любой след русской культуры.

Фото: Построение возле лагерного барака в Саласпилсском концлагере, Латвия, декабрь 1941. Здесь из малолетних узников выкачивали кровь для раненых немецких солдат / Викимедиа

«Это сражение с историей, тотальная война во всех сферах. Переименование улиц и вообще борьба с русской топонимикой, которая укоренена в Прибалтике с той же силой, с которой там укоренены современные национальные культуры латышей, литовцев и эстонцев», — уточнил Авва. Он подчеркнул, что прибалтийские власти не только ликвидировали захоронения красноармейцев, но и приводили в порядок или восстанавливали кладбища с могилами тех, кто воевал на стороне фашистов. В их честь ставили памятники, вешали мемориальные таблички.

Фото: Шествие бывших легионеров Латвийского добровольческого легиона СС, Латвия, Рига. Victor Lisitsyn / Global Look Press

«Литовцы служили в СС, служили в карательных батальонах, активно участвовали в холокосте — достаточно вспомнить историю Вильнюсского гетто. После начала СВО по всей Прибалтике снесли в течение года более 500 захоронений красноармейцев, освобождавших эту землю от фашизма», — перечислил Авва. Также снесли монументы, защищенные договором 1994 года о выводе войск из Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония в одностороннем порядке фактически разорвали это соглашение, подчеркнул журналист. Срывали советскую символику на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Им важно приватизировать эту землю и подойти к нашим границам. Вот что стоит в основе этой политики, этого варварства и гробокопательства. Мы видим абсолютный вандализм на военном кладбище красноармейцев в Таллине — там тоже переносят могилы. И за это голосуют эстонские парламентарии. Вадим Авва

Спонсором такого вандализма выступает американский фашизм, пояснил журналист. Пока Россия не победит его, пока США не уйдут из Европы, геноцид, осквернение воинских захоронений, вымарывание русской культуры продолжатся. И прежде всего в Прибалтике.