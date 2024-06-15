Действующего президента ЮАР переизбрали на новый срок

News24: президента ЮАР Рамафосу переизбрали на новый срок

Фото: Unsplash

Действующего президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу переизбрали на новый срок. Об этом сообщил новостной портал News 24.

Кандидатуру Рамафосы поддержали 283 члена Национальной ассамблеи. Его соперник, лидер партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема, получил лишь 44 голоса в свою поддержку.

Президентский срок в Южно-Африканской Республике составляет пять лет.

В конце мая в стране прошли выборы в Нацассамблею, в ходе которых партия Рамафосы «Африканский национальный конгресс» победила, получив 40,2% голосов.

Раннее посол южноафриканского государства в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что власти ЮАР заинтересованы в развитии отношений с Россией, в частности, в финансовом и банковском секторах.

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