Протеже Киркорова показала лицо после пластики на премии МУЗ-ТВ

Киркоров показал обновленное лицо протеже Марго Овсянниковой на премии МУЗ-ТВ

Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Певица Марго Овсянникова на премии МУЗ-ТВ продемонстрировала результаты пластических операций на лице и теле. На красной дорожке артистка появилась в сопровождении Филиппа Киркорова, который и посоветовал ей сделать пластику. Видео с сюжетом певица опубликовала в Telegram-канале.

Овсянникова и Киркоров пришли на премию в белых костюмах, лицо Марго скрывала белая мантия, которую король эстрады снял, чтобы показать публике обновленную внешность певицы. Ведущий церемонии поинтересовался, что же произошло.

«Это Филипп. Филипп говорит: „Марго, вы не думали себе что-то изменить?“ И я решилась. Если король говорит, надо делать», — призналась Марго.

Поклонники певицы не оценили перемен, пластику посчитали излишней.

Телеканал МУЗ-ТВ назвал лучших исполнителей на российском музыкальном олимпе. Ими стали Дима Билан и Анна Asti.

«Пролезли в бутылочное горлышко». Шпитальник — об участии в Евро-2024 сборной Украины

Кейн, Роналду, Тони Кроос. Кто выиграет Евро-2024?

«Хорошие показатели». В Подмосковье снизилась смертность от инсульта

Более 20 тысяч подростков трудоустроят в Подмосковье летом

Сражение с историей. Прибалтика отменяет своих освободителей

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте