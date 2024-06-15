Россиянам объяснили, как бороться со звонками с неизвестных номеров

Эксперт Закарян: блокировка неизвестных номеров не избавит от звонков мошенников

Фото: Unsplash

Блокировка неизвестных номеров полностью не сможет избавить пользователя телефона от звонков мошенников. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал руководитель команды разработки приложения Gem Space Ваге Закарян.

По его словам, в распоряжении злоумышленников есть неограниченное число подменных номеров. Кроме того, они в своих преступных целях могут использовать мессенджеры — размещать в них логотипы государственных структур и банков, отправлять фейковые сообщения с записью голосов родственников или друзей, которым якобы нужна помощь, а также фото и видео.

Главная задача аферистов — втереться в доверие и запутать собеседника. Поэтому, по мнению эксперта, лучше реже отвечать на звонки с незнакомых номеров и не вступать в разговор первым.

«Голос могут записать и использовать в дальнейшем для подтверждения банковских операций», — предупредил Закарян.

Также он посоветовал использовать антиспам-приложения, которые блокируют часть нежелательных вызовов.

Ранее телефонные мошенники развели москвичку на сумму около 50 миллионов рублей.

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