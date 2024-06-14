Чемпионат Европы по футболу стартовал 14 июня в Германии. Фавориты на Евро-2024 такие же, как и на прошлых соревнованиях, рассказал Антону Шестакову на стриме 360.ru шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник. Участие в ЧЕ принимает и сборная Украины, которая пролезла в чемпионат сквозь «бутылочное горлышко», отметил эксперт.

«Пролезали тяжелейшим образом»

«Они пробились сложным путем в компанию 24 команд, участниц финального турнира. <…> Я не думаю, что они смогут совсем высоко рвануть, потому что есть определенные футбольные причины. Наверное, на сегодняшний день эта сборная не совсем готова к покорению таких высот», — высказал мнение Шпитальник.

При этом он отметил, что шансы у украинской сборной такие же, как у остальных команд «не первой зоны фаворитов». Эксперт не исключил сюрпризы от сборной Украины. Шпитальник заявил, что делать прогнозы — это «пальцем в небо», надо знать степень готовности команды.

«Одно дело - отборочные и стыковые матчи, они играли и тяжелейшим образом они пролезали, как мы знаем, ну прям совсем в бутылочное горлышко залезли», — рассказал главред спортивного издания.

Шестаков отметил, что сборная Украины входит в топ-10 самых дорогих команд чемпионата. Рейтинг возглавляет Англия, стоимость ее национальной сборной составляет 1,52 миллиарда евро. На втором месте команда Франции с 1,23 миллиарда евро, на третьей строчке — Португалия. Стоимость сборной Украины составляет 379 миллионов евро, привел журналист данные Transfermarkt.

Фавориты традиционные

В числе фаворитов без изменений — Германия, Италия, Испания, Франция, возможно Нидерланды, Англия. Также интерес эксперта вызвала сборная Бельгии с новым тренером Доменико Тедеско.

«Темные лошадки будут ли? Есть сомнения в этом. <…> Я не думаю, что кто-то прям сможет сильно выстрелить. Да, какие-то сюрпризы, возможно, будут, и без этого никогда не обходится. Кто-то окажется в хорошей форме, в хорошей стадии готовности, кому-то повезет. Здесь сенсации могут вполне быть», — допустил собеседник телеканала.

Шпитальник в итоге заявил, что чемпиона все же стоит искать среди пятерки традиционных фаворитов.