«Хорошие показатели». В Подмосковье снизилась смертность от инсульта

Невролог Сутормин: смертность от инсульта сократилась на 5% за год в Подмосковье

На 5% снизилась смертность от инсульта в Подмосковье за год. Об этом, а также о том, как развивается сеть региональных сосудистых центров в регионе, рассказал в интервью 360.ru главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин.

Смертность пошла на спад

По его словам, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний остается одной из приоритетных задач, стоящих перед подмосковным Минздравом сегодня. В регионе закупают современное оборудование для диагностики и лечения, привлекают в больницы новых специалистов.

«Снижается смертность от инсультов, потому что что у нас увеличивается количество высокотехнологичных методов лечения и развивается сама система реабилитации таких пациентов. Мы смотрели статистику за прошлый год, и у нас в области очень хорошие показатели — снижение летальности от инсульта практически на 5% за год. Кроме того, Подмосковье привлекает квалифицированные кадры. У нас есть программа по целевому обучению, и в августе этого года из-за ординатуры МОНИКИ будут выпускаться доктора, который пойдут работать в Подольск, Сергиев Посад и в Реутов», — рассказал Сутормин.

Он добавил, что Подмосковье традиционно конкурирует за самых лучших специалистов с Москвой.

«Некоторые доктора, набравшись опыта в подмосковном здравоохранении, идут в Москву, а мы, естественно, пытаемся их оставлять в Московской области, увеличивая им заработную плату и улучшая условия труда. Также привлекаем специалистов из других регионов. Мы отдаем предпочтение молодым врачам, у которых горят глаза, которые хотят развиваться в профессии», — пояснил Сутормин.

Медики готовы к работе

Главный внештатный специалист, невролог подмосковного Минздрава также отметил, что сеть региональных сосудистых центров и первично-сосудистых отделений региона полностью подготовлена для лечения инсульта в исчерпывающем объеме. Более того, маршрутизация таких пациентов выстроена наиболее эффективным образом — определив время начала инсульта, скорая помощь доставит человека в нужное отделение максимально быстро.

«Если пациент находится в четырехчасовом окне либо в шестичасовом — это время от начала заболевания до контакта с сотрудником скорой помощи, от этого временного интервала и будет зависеть терапия. Чем позже человек обратится к врачу, тем тяжелее могут быть последствия», — подчеркнул врач.

Как диагностировать инсульт

Он рассказал о первых признаках инсульта, которые каждый может определить у себя самостоятельно — это метод «Лицо, руки, речь».

«Если пациент чувствует, что с ним что-то не так, то он может подойти к зеркалу и улыбнуться — если лицо несимметрично, а уголок рта пополз вниз, то нужно срочно вызывать врача. Также можно поднять обе руки вверх, если одна рука отстает — то это тоже признак инсульта, еще способ — быстро произнести свою фамилию, имя и отчество — если получилось не сразу и речь не четкая, то это тоже причина вызвать скорую помощь», — рассказал невролог.

Максим Сутормин отдельно остановился на реабилитации пациентов после инсульта.

«Первый этап — это ранняя реабилитация, которая проходит в отделении больницы, а далее после выписки при хорошем восстановлении пациента — он сам может дойти до поликлиники. Второй этап — пациент малоподвижен. То есть — это стационарная реабилитация, которая у нас достаточно хорошо развита. Я могу смело сказать, что одни из лучших отделений реабилитации в регионе находятся в Звенигороде, Красногорске, Реутове, Луховцах и Жуковском», — пояснил Сутормин.

Не менее важна и профилактика, убежден врач. Он посоветовал обязательно проходить своевременную диспансеризацию.

«Нужно пройти диспансеризацию. Нарушение сердечного ритма, артериальная гипертензия — это самые угрожающие факторы для инсульта. Кроме того, диабет, эндокринная патология, также онкологические заболевания часто сопровождают инсульт. Врач обязательно поработает с вредными привычками — это употребление алкоголя и курение табака», — заключил Сутормин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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