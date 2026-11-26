В Солнечногорске коммунальные службы устраняют последствия снегопада. На расчистку дорог и общественных территорий вышли 164 сотрудника, задействовали 87 единиц техники.

В уборке участвуют комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и грейдеры.

Для предотвращения гололедицы зимой планируют применять техническую соль, пескосоляную смесь и жидкие противогололедные материалы. Последние будут готовить на базе муниципального бюджетного учреждения.

Сильный снегопад пришел в Подмосковье 25 ноября вместе с циклоном «Вилка». По всему региону в уборке задействовали порядка трех тысяч спецмашин. Улицы очищают от снега и обрабатывают ото льда.