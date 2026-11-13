Реконструкцию очистных сооружений завершат в Можайском округе в 2028 году

Масштабное обновление центральных городских очистных сооружений продолжается. Работы ведут в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие».

Очистные сооружения — ключевой экологический объект, от работы которого зависит качество очистки сточных вод и состояние водных ресурсов. Их ввели в эксплуатацию в 1974 году, и за десятилетия износ оборудования достиг 80%.

Генеральным подрядчиком выступает «Федеральный экологический оператор», входящий в состав госкорпорации «Росатом». Строительство новых сооружений анонсировали в 2024 году.

На объекте уже выполнен значительный объем работ. «Росатом» приступил к испытаниям первого технологического оборудования — промышленного комплекса очистки воздуха в здании обезвоживания илового осадка.

Установка позволит улавливать мелкодисперсные примеси, снижать концентрации сероводорода, аммиака и меркаптанов, а также минимизировать распространение неприятных запахов для жителей расположенного рядом поселка Спутник.

Специалисты построили специализированные площадки из армированного железобетона для временного размещения обезвоженного и обеззараженного илового осадка общей вместимостью более семи тысяч кубометров.

Новая инфраструктура обеспечит безопасное размещение осадка и минимизирует риски его негативного воздействия на окружающую среду.

Параллельно смонтированы металлоконструкции четырех зданий, построен резервуарный парк, выполнены работы по подключению к источникам энергоресурсов и обустройству постоянного ограждения.