У ДК «Керамик» работы по созданию зоны отдыха близятся к завершению. Жители поинтересовались, будут ли игровые детские элементы и озеленение, не станет ли скапливаться вода после дождей. Представитель подрядной организации пояснил, что качели и другие малые формы уже привезены и будут установлены в ближайшее время, для стока воды сделаны дренажные отводы, территория озеленяется кустарником. «Деревья здесь тоже обязательно высадим. И давайте в канун Дня Победы сделаем это все вместе», — предложил заместитель главы округа Юрий Головков. Инициативу поддержали жители. Глава муниципалитета попросил подрядчика для удобства маломобильных граждан сделать перила на тротуаре со стороны улицы Некрасова, где есть уклон.

У дома № 45 по улице Заводской участники обхода обсудили ситуацию с новостройкой: из-за финансовых трудностей застройщика «Гефест» застопорилось переселение людей из аварийного жилья. «Мы уже работаем над этим, документы находятся в судах, вопрос держит на контроле мой заместитель Екатерина Швец», — сказал Михаил Шувалов. Тротуар вдоль улицы Заводской был сделан недавно по просьбе местных жителей, и они поблагодарили главу. На улице Льва Толстого руководитель округа пообщался с юными жителями, которые попросили закрасить граффити на детской и спортивной площадках — их уберут в ближайшее время. Во время обхода жители также показали, где нужно починить освещение, отвести воду и сделать тротуары, прозвучали жалобы на работу управляющей компании.

«Отрадно, что у нас в округе есть неравнодушные, инициативные жители. И в Некрасовском именно с ними мы обошли немалую часть поселка, конструктивно пообщались. Ни одно из обращений, поступивших во время обхода, не будет оставлено без внимания. Благодарю наших жителей, которые всегда нам подсказывают, что и где надо сделать», — отметил Михаил Шувалов. Жители, в свою очередь, поблагодарили главу за внимание к поселку. «Вы — первый глава округа, кто приехал к нам и не только выслушал нас, но и вместе с нами обошел территорию поселка. Будем ждать добрых перемен в Некрасовском», — сказали они.