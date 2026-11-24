Коммунальные службы Подмосковья подготовились к сильному снегопаду и возможной метели. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в регионе может выпасть до 15 сантиметров осадков. Для обеспечения бесперебойной работы систем водоотведения и предотвращения образования наледи водоканалы задействовали аварийные бригады и специализированную технику.

Коммунальщики следят за состоянием ливневых и канализационных сетей, проверяют их работу и при необходимости устраняют засоры. Также специалисты готовы откачивать талую воду и обрабатывать противогололедными материалами проблемные участки.

Аварийные бригады переведены на круглосуточное дежурство. Вся необходимая техника находится в готовности, а водители прошли инструктажи по управлению транспортом в сложных погодных условиях.

Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома во время непогоды. Водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и по возможности отказаться от поездок до улучшения погодных условий.