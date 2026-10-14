Международную выставку косметики открыли в Красногорске

В выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске с 14 по 17 октября проходит InterCHARM 2026 — крупнейшая парфюмерно-косметическая выставка России, СНГ и Восточной Европы. В ней участвуют более 1,7 тысячи поставщиков из 30 стран, в том числе свыше 600 зарубежных компаний, сообщили в РИАМО.

Гости знакомятся с новинками косметики и парфюмерии, изучают предложения производителей и ищут новые бренды. Особый интерес у посетителей вызывают корейская и китайская продукция. Помимо косметики, на выставке представлены упаковка, оборудование и бытовая химия.

Для представителей отрасли подготовили более 20 мероприятий — от конференций и мастер-классов до показов и встреч с экспертами. В программе также выделены направления CleanCHARM и PetCHARM.

Экспозиция открыта до 17 октября в павильоне № 3. Возрастное ограничение — 16+.