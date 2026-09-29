Подмосковные энергетики обновили электроснабжение школы в ДНР

Энергетики завершили работы по подключению к электрическим сетям Винограденской школы Новоазовского муниципального округа. Об этом сообщило Министерство энергетики Московской области.

Специалисты смонтировали новую трансформаторную подстанцию с современным силовым трансформатором и проложили три линии электропередачи общей протяженностью около ста метров: воздушную линию высокого напряжения 10 киловольт и две кабельные линии 0,4 киловольта. Школа получила 300 киловатт мощности для учебных кабинетов, освещения и оборудования.

«Мы построили для Винограденской школы в Новоазовском округе полноценную энергетическую инфраструктуру: новую трансформаторную подстанцию с современным трансформатором и три линии электропередачи, включая высоковольтную воздушную и две низковольтные кабельные для подключения здания. Это позволило подать в школу необходимую мощность для учебных кабинетов, освещения и оборудования, а также свести к минимуму риск внезапных технологических сбоев, которые раньше могли возникать из-за износа сетей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Новое оборудование подстанции снижает риск внезапных отключений из-за изношенных или недостаточных по мощности электроустановок. Работы выполнены в рамках программы «Мособлэнерго» по восстановлению электросетей на подшефных территориях в Донецкой Народной Республике.