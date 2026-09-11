Дороги в Парковом микрорайоне привели в порядок в Подольске

В городском округе коммунальные службы продолжают ежедневную работу по содержанию улично-дорожной сети. В микрорайонах Парковый и Зеленовский каждый день проводят мойку дорог.

Территория, которую обслуживают специалисты, составляет 13 километров. На этом участке трудятся девять специалистов, задействовано четыре единицы спецтехники, в том числе две поливомоечные машины и прицеп-цистерна. Работа начинается в четыре утра, однако график может сдвигаться в зависимости от загруженности.

Спецтехника в такие дни работает особенно эффективно, смывая загрязнения, которые в сухую погоду удалить сложнее. Ежедневный труд специалистов «РЭУ 94» и других коммунальных служб округа направлен на то, чтобы дороги Подольска оставались чистыми и безопасными. Мойка, уборка смета и листвы, очистка магистралей — все это часть большой работы по благоустройству городского округа, которая ведется без выходных.