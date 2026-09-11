Новый автобус до метро «Митино» запустят из поселка Путилково 14 сентября

В поселке Путилково городского округа Красногорск 14 сентября запустят новый автобусный маршрут № 1124 «Мортонград — метро Митино». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения вводят для сохранения транспортной связи жителей со станцией метро после отмены прежнего московского коммерческого рейса. На линии будут работать девять автобусов среднего класса, совершая ежедневно 160 рейсов с интервалом от 10 до 15 минут в часы пик.

Транспорт будет отправляться от остановки «ЖК Мортонград» на кольце у Спасо-Тушинского бульвара, 1. Движение продолжится по привычной схеме без заезда к остановке «Просторная улица», а высадка пассажиров останется на «метро Митино 7В».

В обратном направлении автобусы поедут от остановки «метро Митино 5А» возле пятого выхода из метро. Маршрут пройдет по Митинской улице через станцию Волоколамская с выездом на МКАД, исключая заезд в Северное Тушино к станции Планерная.

Пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими картами или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Для жителей Подмосковья сохраняются все льготы по социальным картам.