Более 1,3 тысячи камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в августе

В Подмосковье в августе установили 1,3 тысячи видеокамер в рамках программы «Безопасный регион». Оборудование разместили в общественных местах, на социальных объектах и у подъездов многоквартирных домов.

Больше всего новых камер появилось в Одинцове и Ленинском округе, Раменском, а также в Люберцах, Балашихе и Пушкино. Места для установки оборудования определяют межведомственные рабочие группы в каждом муниципалитете.

Сейчас к системе «Безопасный регион» подключено 175,3 тысячи камер. За август записи с них помогли раскрыть 241 преступление и составить 293 протокола об административных правонарушениях.

По словам руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилла Карасева, видеозаписи помогают правоохранительным органам расследовать преступления и разбирать спорные ситуации. Система продолжает расширяться, увеличивая охват общественных пространств региона.