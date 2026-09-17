Сборная Подмосковья выиграла золото на чемпионате России по футболу среди глухих

Сборная Московской области по футболу среди глухих женщин стала победителем чемпионата России, который проходил с 5 по 15 сентября в Нововоронеже Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях выступили команды из Московской, Воронежской и Ульяновской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках группового этапа подмосковные спортсменки одержали четыре победы в пяти встречах и вышли в полуфинал.

В борьбе за выход в финал команда Московской области обыграла сборную Санкт-Петербурга со счетом 3:0. Параллельно москвички разгромили футболисток из Ульяновской области — 10:0.

Решающая встреча стала 10-м финалом в истории команд Москвы и Подмосковья. Матч получился напряженным: уже в начале одна из ведущих футболисток Московской области получила серьезную травму и покинула поле. Тем не менее подмосковной команде удалось сохранить равенство до серии пенальти.

Главной героиней послематчевых ударов стала вратарь Наталья Михайлова. Она отразила два пенальти и помогла сборной Подмосковья победить со счетом 1:0 и получиить золотые медали чемпионата России.

Турнир среди глухих женщин относится к значимым соревнованиям адаптивного спорта и дает спортсменкам с нарушениями слуха возможность выступать на высоком уровне и претендовать на попадание в национальную сборную. Чемпионат проводят по государственной программе «Спорт России».