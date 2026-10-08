Делегация из Подмосковья посетила всероссийский семинар бухгалтеров и ревизоров

В Москве проходит всероссийский семинар для бухгалтеров и членов контрольно-ревизионных комиссий организаций профсоюза работников здравоохранения страны. Подмосковную организацию на мероприятии представляют восемь специалистов, а также ее председатель Нина Суслонова.

С 6 по 9 октября участники изучают актуальные вопросы финансовой работы: бухгалтерский учет, налогообложение, банковские операции, командировки, договоры и расчеты с подотчетными лицами, ИП и самозанятыми. Отдельные занятия посвящены целевым средствам, пожертвованиям, материальной помощи и финансированию первичных профсоюзных организаций.

Программу ведет кандидат экономических наук, доцент и специалист по налогам и аудиту Ольга Шаркаева. Также слушатели разбирают изменения в федеральных стандартах бухучета, формирование учетной политики на 2026–2027 годы, применение НДС и УСН, требования налоговых органов и судебную практику.

Семинар открыл председатель профсоюза Анатолий Домников, отметивший значение финансового контроля и соблюдения законодательства. Участники также рассматривают вопросы помощи мобилизованным, госпиталям и пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.