Новый тротуар у станции Подсолнечной проверили в Солнечногорске

Удобство и безопасность нового подхода к железнодорожной станции Подсолнечная проверили 30 сентября на привокзальной площади Солнечногорска. В осмотре тротуара участвовали начальник управления благоустройства и содержания территории Алексей Яковлев и местные жители.

Поводом для проверки стали вопросы доступности подхода к станции, которые жители подняли на предыдущей встрече. Тротуар на этом участке спрямили и вывели на один уровень с проезжей частью и площадью. Такое решение облегчило пользование спуском для людей с колясками и маломобильных граждан.

«Мы продолжаем мониторинг обращений жителей на территории всего муниципалитета и системно отрабатываем возникающие вопросы. При необходимости принимаем дополнительные меры, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение», — подчеркнул Алексей Яковлев.

По результатам осмотра территории и бесед с жителями затруднений при использовании тротуара не обнаружили.