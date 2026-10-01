Женщину с острой формой невралгии тройничного нерва спасли в больнице в Мытищах

Нейрохирурги Мытищинской городской больницы помогли пациентке избавиться от изнуряющей лицевой боли, которая мучила ее на протяжении 11 лет. О сложнейшей операции и примененных технологиях рассказал врач Руслан Султанов.

У женщины диагностировали невралгию тройничного нерва. Сильнейшие приступы, не поддававшиеся длительной консервативной терапии, провоцировались повседневными действиями — чисткой зубов, приемом пищи или глотком воды.

Для уточнения причин нейрохирург назначил высокодетализированную МРТ в режиме FIESTA. Снимки показали, что корешок нерва сдавливала верхняя мозжечковая артерия: ее постоянная пульсация служила источником мучительных спазмов. На основании этих данных пациентку госпитализировали для проведения микроваскулярной декомпрессии.

«Обнаружили сосуд, который контактировал с его корешком, и разместили между ними протектор из собственной мышечной ткани пациентки. Такие операции требуют высокой точности: необходимо правильно определить нерв и сосуд, установить протектор в нужном месте и не повредить расположенные рядом важные структуры. Операция продолжалась один час 50 минут», — отметил нейрохирург Руслан Султанов.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Мучительные спазмы прекратились сразу после выхода пациентке из наркоза.

Уже на следующие сутки пациентка самостоятельно передвигалась и разговаривала. Медики прогнозируют полное возвращение женщины к активной жизни в самое ближайшее время.