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    Студент из Дмитрова занял второе место на чемпионате «Абилимпикс»

    Фото: Министерство образования Московской области

    Студент Подмосковного политехнического колледжа из Дмитровского городского округа занял второе место в компетенции «Метрология» на национальном чемпионате «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Московскую область на чемпионате представлял Илья Николаев, подготовку которого вел эксперт-наставник Андрей Ковалев. Под руководством наставника студент отрабатывал практические навыки, алгоритмы точных измерений и требования безопасности.

    В рамках компетенции «Метрология» участникам за ограниченное время нужно было выполнить комплекс профессиональных задач: настроить измерительные инструменты, проверить размеры готовой детали и определить шероховатость ее поверхностей.

    Задание оценивалось по совокупности критериев: точность результатов, корректность применения методик, соблюдение требований охраны труда и рациональная организация рабочего места.

    В колледже отметили, что участие в таких соревнованиях позволяет не только проверить навыки, но и сформировать у студентов уверенность в своих силах.

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