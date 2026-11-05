Студент из Дмитрова занял второе место на чемпионате «Абилимпикс»

Студент Подмосковного политехнического колледжа из Дмитровского городского округа занял второе место в компетенции «Метрология» на национальном чемпионате «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Московскую область на чемпионате представлял Илья Николаев, подготовку которого вел эксперт-наставник Андрей Ковалев. Под руководством наставника студент отрабатывал практические навыки, алгоритмы точных измерений и требования безопасности.

В рамках компетенции «Метрология» участникам за ограниченное время нужно было выполнить комплекс профессиональных задач: настроить измерительные инструменты, проверить размеры готовой детали и определить шероховатость ее поверхностей.

Задание оценивалось по совокупности критериев: точность результатов, корректность применения методик, соблюдение требований охраны труда и рациональная организация рабочего места.

В колледже отметили, что участие в таких соревнованиях позволяет не только проверить навыки, но и сформировать у студентов уверенность в своих силах.