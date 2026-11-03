Мособлводоканал заменил 3 участка водопроводных сетей в Новоазовском округе ДНР

Наиболее масштабные работы прошли в селе Клинкино, где проложили 250 метров труб диаметром 63 миллиметра. В Новоазовске заменили еще два участка: 35 метров труб диаметром 50 миллиметров на улице 60 лет СССР и семь метров труб диаметром 40 миллиметров на Комсомольской улице.

Всего за отчетный период ремонтно-восстановительные бригады предприятия выполнили 17 мероприятий. В частности, специалисты установили два ремонтных хомута диаметром 100 миллиметров — ДРК и ПФРК. Такие конструкции помогают быстро устранить протечки и повреждения на чугунных и стальных трубах.

Работы проводят в рамках планомерного обновления коммунальной инфраструктуры округа. Замена изношенных участков должна повысить надежность системы водоснабжения и сократить риск аварий