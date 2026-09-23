Около 450 кинопоказов под открытым небом провели в Подмосковье за сезон

В Московской области завершается сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом в рамках проекта «Кинопарк». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В 2026 году проект охватил 57 парков в 36 муниципальных образованиях региона. За сезон состоялось около 450 кинопоказов, которые посетили более 22,6 тыс. зрителей.

Гостям парков показывали современные художественные и анимационные фильмы, рассчитанные в том числе на семейную аудиторию. В программу вошли «Авиатор», «Маша и Медведь», «Артек. Сквозь столетия», «Про людей и про войну» и другие картины. Отдельной частью проекта стала премьера российского сериала «Малахит»: для посетителей организовали показ первых двух серий.

Заключительные сеансы пройдут в конце сентября. 25 сентября в 19:30 в парке «Пестовский» в Балашихе покажут фильм «Левша». 26 сентября в 15:00 в ПКиО «Бронницкий луг» в Бронницах состоится показ фильма «Правила Филиппа», в 19:30 в парке «Пехорка» в Балашихе — фильма «Аманат», а в 20:00 в ПКиО «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа — фильма «Левша». 27 сентября в 19:00 в ПКиО «Бронницкий луг» зрители увидят фильм «Дополнительное время», а в 19:30 в парке «Пестовский» в Балашихе — фильм «Аманат».

Проект «Кинопарк» стартовал в 2016 году, в Год российского кино, и на протяжении десяти лет реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Дата и время сеансов могут меняться в зависимости от погодных условий. Актуальная информация публикуется на официальных информационных ресурсах парков и проекта «Кинопарк».