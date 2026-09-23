Подмосковный врач Григорьева дала юным спортсменам советы по правильному отдыху

Занятия спортом неизбежно связаны с риском травматизма, особенно при высоких нагрузках. О том, как защитить здоровье юных атлетов и избежать типичных ошибок в тренировках, рассказала заведующая детским реабилитационным ортопедическим отделением Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева.

Чаще всего повреждения возникают из-за нарушения техники безопасности или отклонений от грамотного плана подготовки.

«Если тренировочный процесс выстроен неправильно, например ребенок фокусируется исключительно на узкоспециализированных нагрузках в своем виде спорта, это может привести к чрезмерной нагрузке на отдельные участки тела. В отдельных случаях дело доходит до стрессовых переломов. К сожалению, врачи травматологи‑ортопеды нашей больницы нередко сталкиваются с такими случаями», — отметила Наталья Григорьева.

Нагрузка должна быть сбалансированной. Помимо физического здоровья, критически важен психологический комфорт. Стремление к рекордам не должно идти в ущерб душевному состоянию ребенка.

Для полноценного восстановления юному спортсмену необходим качественный сон, четкий режим дня и отдых без гаджетов. Лучшими способами расслабления станут прогулки, чтение или музыка.

«Дефицит необходимых питательных веществ способен заметно ухудшить самочувствие ребенка и, разумеется, отразиться на его спортивных показателях. Как известно, питание напрямую влияет на состояние организма, поэтому рацион спортсмена должен быть полноценным и разнообразным», — добавила Наталья Григорьева.

При жалобах ребенка на боль или дискомфорт родителям следует незамедлительно обратиться за консультацией к специалисту.