Глава Дмитровского округа проверил работу избирательных участков

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов и депутат Государственной думы Денис Кравченко посетили два избирательных участка. Они проверили, как проходит голосование на УИК № 255 и № 263.

В Центральном дворце культуры «Созвездие» глава округа и парламентарий побеседовали с членами УИК № 255. Михаил Шувалов и Денис Кравченко отметили, что обстановка на участке спокойная, дружелюбная. Многие жители приходят голосовать целыми семьями, а после делают снимки на память в специальной фотозоне. Руководитель муниципалитета и депутат Госдумы тоже с удовольствием сфотографировались там.

Председатель комиссии УИК № 263, работающего в здании Дмитровского драматического театра Мария Вавилонская рассказала, что избиратели голосуют активно, процесс проходит спокойно, каждому жителю разъясняют порядок процедуры и отвечают на вопросы.

Михаил Шувалов на участке познакомился с 18-летней дмитровчанкой Дарьей, которая пришла на первые в своей жизни выборы. Глава Дмитровского округа поздравил девушку и поделился, что помнит свои первые выборы — он чувствовал себя в тот момент совсем взрослым, самостоятельным.

«Поздравляю всех наших впервые голосующих юношей и девушек! Я рад тому, что настрой у нашей молодежи позитивный: они с уверенностью смотрят в будущее. Это говорит о том, что, каким бы сложным ни было время, мы едины, мы — одна большая дружная страна, мы можем все организовать и одухотворены общей целью — победой», — сказал Михаил Шувалов.