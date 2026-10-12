Спортсменки из Чехова стали призерами областного турнира по синхронному плаванию
Во Дворце спорта «Олимпийский» прошли областные соревнования среди девочек и мальчиков в возрасте от семи до девяти лет. В выступлениях в дисциплине «Фигуры» приняли участие более 100 юных спортсменов.
Ребят приветствовала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, президент Федерации синхронного плавания Московской области Ольга Брусникина. Для многих участников эти соревнования стали первыми масштабными стартами, поэтому спортсменка поздравила их и пожелала успехов.
Синхронистки из Чехова показали на соревнованиях достойные результаты. Екатерина Морозова заняла первое место, Мария Фатеева — второе, а Аманда Анастасия Хакимова — четвертое. В десятку лучших также вошла Алла Голованова, занявшая девятую строчку.
Соревнования регионального уровня, которые проходят в Чехове, помогают укреплять спортивную базу округа и дают юным атлетам больше шансов раскрыть свой потенциал.