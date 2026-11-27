С 21 по 24 ноября в Калининграде на «Автотор-Арене» прошли соревнования по синхронному плаванию, собравшие около 250 спортсменов из 19 регионов России. Программа турнира включала сольные, парные, групповые и акробатические выступления.

Чехов на соревнованиях представляли воспитанницы Училища олимпийского резерва № 4 Валерия Плеханова и Анастасия Никитенко. По итогам выступлений в сольной и дуэтной программах спортсменки завоевали четыре медали.

Валерия Плеханова одержала победу в сольной программе. Вместе с Анастасией Никитенко она также стала обладательницей золотой медали в технической программе дуэтов. Еще две бронзовые награды спортсменки завоевали в произвольной программе и по сумме результатов двух программ.

Кубок России по синхронному плаванию в Калининграде проводится с 2021 года. По информации организаторов, в этом году соревнования вызвали повышенный интерес зрителей.