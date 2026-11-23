Работы ведутся при поддержке губернатора Андрея Воробьева по наказам жителей в народную программу «Единой России» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Предстоящие работы обсуждали с жителями на выездной администрации в формате соучаствующего проектирования.

«Специалисты уже смонтировали все инженерные сети, освещение, спортплощадку, павильон медпункта, раздевалки и перголы, пирсы к лодочной станции, оборудовали парковку со стороны улицы Озерная», — отметил глава округа Владимир Волков.

Сейчас завершаются монтаж настилов, амфитеатра, лодочной станции и малых архитектурных форм, а также обустройство парковки на улице Железнодорожной. Продолжается благоустройство пляжной зоны: на малый и большой пляжи уже завезли белоснежный песок. Завершить работы планируется до конца 2026 года.