Мособлдума приняла за основу проект бюджета Подмосковья на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Решение приняли на четвертом заседании регионального парламента.

Перед рассмотрением документа депутаты провели публичные слушания. Участники направили более 30 предложений и вопросов, а в социальных сетях Мособлдумы оставили свыше 140 комментариев. Жители поднимали темы строительства спортивных объектов, благоустройства парков, ремонта больниц и организации детского летнего отдыха.

Кроме того, парламент получил более 60 замечаний от комитетов, фракций и депутатов. Все предложения, требующие дополнительного финансирования или проработки в рамках государственных программ, планируют обсудить с правительством региона. Следующий этап — подготовка законопроекта к принятию в целом. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.