Представитель Московской области Руслан Саядов завоевал бронзовую медаль на командном Кубке мира по карате, который прошел с 20 по 22 ноября в Ханчжоу (Китай). Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Саядов (СШОР по единоборствам, Воскресенск) выступал в дисциплине «командное кумитэ». В поединке за третье место сборная России обыграла команду Ирана со счетом 3:0.

В четвертьфинале российская команда оказалась сильнее действующих чемпионов мира — сборной Египта. В полуфинале спортсмены из России уступили команде Черногории со счетом 1:3.

Золотые медали турнира завоевали каратисты из Черногории, в финале обошедшие спортсменов из Турции. В соревнованиях приняли участие 80 команд из 42 стран, которые разыграли четыре комплекта наград.

Российские каратисты поднялись на пьедестал мирового первенства впервые с 2004 года. Третье место по итогам Кубка мира стало пропуском на командный чемпионат мира, который пройдет в 2028 году в Токио.