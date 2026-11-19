«Мособлгаз» газифицировал юбилейный 4000-й дом с начала программы социальной газификации в поселке Автополигон Дмитровского муниципального округа. Газ провели в дом многодетной семьи Мавриных: Ольга и Сергей воспитывают трех дочерей.

Семья живет в Дмитрове, а дачу в Автополигоне хотела сделать местом, где можно собираться всем вместе. Теперь в доме работают газовая плита и котел.

«Мы подали заявку в конце прошлого года и уже сегодня пользуемся газом. Это оказалось очень выгодно! Теперь мы всей семьей будем в тепле этой зимой», — рассказала Ольга Маврина.

Поздравить семью приехал глава округа Михаил Шувалов. Он пожелал им тепла и уюта в доме, крепкого здоровья и чтобы дача всегда оставалась местом, где за одним столом собирается вся большая семья.

С начала года в Дмитрове газифицировали более 850 абонентов, 55 из них — по льготной категории.