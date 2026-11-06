Спортсменка из Подмосковья взяла бронзу на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Представительница Московской области Варвара Кузьминова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в китайском Нинбо. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В весовой категории до 77 килограммов Кузьминова (СШОР по летним видам спорта, Богородский городской округ, поселок Зеленый) в упражнении «рывок» подняла 115 килограммов. Этот результат стал повторением рекорда России.

В упражнении «толчок» спортсменка заняла шестое место с результатом 138 килограммов. В сумме двоеборья она стала пятой с результатом 253 кг — это также рекорд России для российских спортсменок.

«Впечатления положительные. Волнение, конечно, присутствовало. Когда я пришла в зал, все волнения ушли. Будем также усердно тренироваться, чтобы все больше и больше поднимать», — сказала Кузьминова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в Нинбо с 27 октября по 8 ноября. Российские спортсмены выступают на турнире с национальной символикой.