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    В Химках обновили картинную галерею имени Горшина по проекту «Семья»

    Фото: Администрация г.о. Химки

    В Химках завершили техническую модернизацию картинной галереи имени С.Н. Горшина. Работы прошли в рамках национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    В экспозиционном зале полностью заменили осветительные приборы. Новая система позволяет направлять свет индивидуально на каждое произведение, менять угол раскрытия светового пучка и регулировать яркость и цветовую температуру, что помогает улучшить сохранность экспонатов.

    Для скульптур приобрели шкафы-купе индивидуальной конструкции со стеклянными панелями с трех сторон — теперь посетители могут осматривать их практически со всех ракурсов. Ранее скульптура находилась в фондохранении и демонстрировалась лишь на временных выставках, сейчас экспонируется вся коллекция.

    Также купили четыре витрины-драйвера для коллекции графики, которые разместили в экспозиционном зале. Для улучшения навигации установили цифровую стойку, транслирующую информацию о расположении галереи и афиши предстоящих мероприятий.

    Кроме того, приобрели мобильные выставочные конструкции. Их планируют использовать для временных выставок за пределами здания — в школах, МФЦ, госпиталях и торговых центрах.

    Химкинская картинная галерея имени С.Н. Горшина работает с 1993 года. Основу коллекции составляет частное собрание ученого, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, доктора технических наук, профессора и коллекционера русской реалистической живописи и графики С.Н. Горшина, подарившего городу свою коллекцию.

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