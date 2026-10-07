Спасатели провели тренировку перед соревнованиями «Дубна. В десятку!»

Работники поисково-спасательного поста 215-й части «Мособлпожспаса» провели тренировку по спасению людей на воде в преддверии соревнований «Дубна. В десятку!». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что заплывы на открытой воде пройдут в субботу, 10 октября, на городском пляже у набережной Менделеева. Перед стартом специалисты отработали практические действия при возникновении нештатных ситуаций на акватории.

«Даже на организованных соревнованиях важно помнить об особенностях открытых водоемов, где прохладная вода, течение и физическое переутомление существенно повышают риски. На месте проведения заплыва безопасность обеспечивают дежурные расчеты, поэтому участникам необходимо строго следовать указаниям специалистов», — отметил Проценко.

Он подчеркнул, что особое внимание уделили психологическим аспектам и правильному алгоритму действий при вызволении тонущего человека из воды. В ходе тренировки работники подразделения отработали безопасную эвакуацию условного пострадавшего и последовательность доврачебной помощи.