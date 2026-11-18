Жителям Подмосковья напомнили о мерах предосторожности, чтобы не захлопнуть входную дверь и не оказаться без ключей. Об этом сообщил старший смены спасателей поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» Сергей Земляков.

По его словам, такие вызовы в практике дежурных смен встречаются нередко, а цена простой невнимательности бывает слишком высокой, если за закрытой дверью остаются беспомощные люди или работают бытовые приборы.

«При открытых настежь окнах дверь обязательно нужно придерживать от сквозняка, а также следует регулярно проверять исправность замка и петель, чтобы механизм не заедал и не срабатывал сам по себе. Кроме того, полезно оставить запасной комплект ключей у надежных родственников или соседей», — пояснил Земляков.

Он добавил, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра, а уходя даже на минуту, стоит выключать плиту и электроприборы и перекрывать воду. Спасатели выезжают на вскрытие дверей только при наличии угрозы жизни и здоровью людей.

Если квартира пустует и серьезных угроз нет, жильцам следует вызвать специалиста сервисной службы по вскрытию замков.