В Пушкине прошла матчевая встреча по боксу между сборными Подмосковья и Вооруженных сил РФ

В Пушкине прошел боксерский турнир «Путь к победе»

Во Дворце спорта «Пушкино» состоялась матчевая встреча по боксу между сборными Московской области и Вооруженных сил России. Турнир «Путь к победе» приурочили ко Дню военного разведчика. Спортсмены провели поединки в нескольких весовых категориях.

Одним из победителей вечера стал представитель подмосковной команды Ростислав Курдюков.

«Я думал, будет чуть посложнее, но соперник все равно нелегкий», — признался он.

Глава Спортивной федерации бокса Подмосковья Александр Лебзяк отметил, что спортсмены готовы встать на защиту страны, если потребуется. По его словам, участники встречи чувствуют общую ответственность за происходящее.

«Мы все в одной лодке, можно сказать. Если Родина прикажет, мы станем на защиту нашей Родины», — подчеркнул он.

За поединками наблюдали родственники спортсменов, болельщики и участники СВО. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества.

Организаторы также провели сбор пожертвований и гуманитарной помощи для военнослужащих на передовой.