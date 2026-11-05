Новый участковый терапевт Анастасия Кашникова начала прием в поселке Богородское

Интерес к медицине у Анастасии появился еще в школе. Во время обучения в вузе она на несколько лет взяла академический отпуск, совпавший с пандемией коронавируса, однако впоследствии вернулась к учебе и получила диплом.

«Благодаря новым людям, с которыми я познакомилась во время учебы, я дошла до конца. Меня окружали люди, которые мне помогали. Тяжело было, но я ни разу не пожалела о возвращении. Не представляю себя в другой профессии», — поделилась врач.

Особое внимание в работе Анастасия уделяет общению с пациентами. По ее мнению, доверие, внимательность и умение учитывать эмоциональное состояние человека помогают сделать лечение более эффективным.

«Как только человек открывает дверь в мой кабинет, я вижу его настроение и выражение лица, готов ли он к контакту. Если человек улыбается с порога, значит он тебя услышит. С человеком, который заболел или не в духе, нужно аккуратно, максимально вежливо и тактично налаживать контакт. Если человек настроен негативно, я предлагаю вместе найти решение проблемы и успокоить. Всегда в конце приема говорю пациентам, что всегда жду их на прием», — рассказала Анастасия Кашникова.

Новый терапевт также напоминает жителям о необходимости регулярно проходить диспансеризацию и профилактические обследования для раннего выявления заболеваний.

Привлечение медицинских специалистов в поликлиники Подмосковья остается одним из направлений региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.