Открытку к 170-летию шашиста Сергея Воронцова выпустили в Подмосковье

Почта России совместно с проектом «Коломенский трамвай желаний» выпустила открытку к 170-летию со дня рождения первого чемпиона Российской империи по русским шашкам Сергея Воронцова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Сергей Воронцов считается сильнейшим шашистом России конца XIX — начала XX века. Он трижды выигрывал Всероссийский шашечный турнир. На восьмом десятке лет спортсмен выиграл партию у более молодого популяризатора шашек, мастера спорта СССР Леонида Потапова.

Открытка выполнена в форме шашки. На ее обратной стороне размещен QR-код, с помощью которого можно прослушать аудиоисторию о жизни и достижениях Воронцова.