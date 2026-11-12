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    Открытку к 170-летию шашиста Сергея Воронцова выпустили в Подмосковье

    Фото: Фото: Почта России

    Почта России совместно с проектом «Коломенский трамвай желаний» выпустила открытку к 170-летию со дня рождения первого чемпиона Российской империи по русским шашкам Сергея Воронцова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Сергей Воронцов считается сильнейшим шашистом России конца XIX — начала XX века. Он трижды выигрывал Всероссийский шашечный турнир. На восьмом десятке лет спортсмен выиграл партию у более молодого популяризатора шашек, мастера спорта СССР Леонида Потапова.

    Открытка выполнена в форме шашки. На ее обратной стороне размещен QR-код, с помощью которого можно прослушать аудиоисторию о жизни и достижениях Воронцова.

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