Более тысячи школьников посетили форум «Образование и карьера» в Ступине

Более тысячи школьников из Ступина, Коломны и Каширы посетили второй ежегодный форум «Образование и карьера». Мероприятие прошло во Дворце культуры и помогло учащимся познакомиться с образовательными программами и определиться с будущей профессией.

В рамках форума организовали выставку «Навигатор поступления», в которой участвовали более 30 вузов и колледжей из Московской области, Москвы, Рязани, Тулы и Орла. Посетителям представили свыше 500 специальностей и более 28 тысяч учебных мест на 2027 год.

Помимо знакомства с учебными заведениями, школьники могли посетить мастер-классы и пройти профориентационное тестирование. По словам начальника центра профориентации Ступина Светланы Перминовой, форум проводят дважды в год, чтобы помочь подросткам выбрать направление обучения и подготовиться к поступлению.

Особый интерес посетителей вызвала площадка Губернского колледжа, посвященная кинологии. Студентки привезли собак и показали их навыки дрессировки: животные выполняли команды и охотно позировали для фотографий.

Также школьники познакомились с программами педагогических колледжей, аграрных университетов, силовых структур и военных учебных заведений. Форум помог участникам сориентироваться в выборе специальности, в том числе определиться с предметами для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Отдельное внимание организаторы уделили популяризации профессий агропромышленного комплекса.