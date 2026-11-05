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    Лекцию о партнерстве государства и бизнеса проведут в МГИМО-Одинцово

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

    В Одинцовском филиале МГИМО 12 ноября пройдет открытая онлайн-лекция, посвященная инвестициям в городах. Спикером выступит исполнительный директор, руководитель направления по мерам государственной поддержки блока «Бизнес. Партнерство. Развитие» ВЭБ.РФ Максим Ткаченко.

    Программа лекции включает проекты развития в городах — от мастер-планов к инвестиционным лотам, а также инструменты и механизмы реализации инвестиционных проектов в различных отраслях — от парковок и вокзалов до школ и больниц. Отдельное внимание уделят экономическим моделям проектов партнерства бизнеса и государства.

    Также на встрече рассмотрят российский и зарубежный опыт привлечения инвестиций в развитие городов и переход от точечных мер поддержки частных инвестиций к системному и взаимовыгодному партнерству. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.