Лекцию о партнерстве государства и бизнеса проведут в МГИМО-Одинцово
В Одинцовском филиале МГИМО 12 ноября пройдет открытая онлайн-лекция, посвященная инвестициям в городах. Спикером выступит исполнительный директор, руководитель направления по мерам государственной поддержки блока «Бизнес. Партнерство. Развитие» ВЭБ.РФ Максим Ткаченко.
Программа лекции включает проекты развития в городах — от мастер-планов к инвестиционным лотам, а также инструменты и механизмы реализации инвестиционных проектов в различных отраслях — от парковок и вокзалов до школ и больниц. Отдельное внимание уделят экономическим моделям проектов партнерства бизнеса и государства.
Также на встрече рассмотрят российский и зарубежный опыт привлечения инвестиций в развитие городов и переход от точечных мер поддержки частных инвестиций к системному и взаимовыгодному партнерству. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.