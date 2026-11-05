Лекцию о партнерстве государства и бизнеса проведут в МГИМО-Одинцово

Программа лекции включает проекты развития в городах — от мастер-планов к инвестиционным лотам, а также инструменты и механизмы реализации инвестиционных проектов в различных отраслях — от парковок и вокзалов до школ и больниц. Отдельное внимание уделят экономическим моделям проектов партнерства бизнеса и государства.

Также на встрече рассмотрят российский и зарубежный опыт привлечения инвестиций в развитие городов и переход от точечных мер поддержки частных инвестиций к системному и взаимовыгодному партнерству. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.