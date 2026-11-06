Росреестр Подмосковья предупредил о последствиях отсутствия данных СНИЛС в ЕГРН

Управление Росреестра по Московской области напомнило жителям о важности указания СНИЛС при регистрации недвижимости и получении сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Наличие страхового номера помогает избежать ошибок при оформлении документов и проведении сделок, сообщили в ведомстве.

В отличие от паспортных данных, СНИЛС остается неизменным на протяжении всей жизни. Благодаря этому государственные системы могут точно определять владельца недвижимости даже после смены фамилии или документов.

Кроме того, корректные сведения необходимы для отображения квартир, домов и земельных участков в личном кабинете на Госуслугах, правильного начисления имущественных налогов и ускорения регистрационных процедур.

«СНИЛС — не просто номер документа, а связующее звено между различными государственными информационными системами. Указывая его при подаче заявлений, гражданин помогает обеспечить точность сведений о своей недвижимости и прозрачность всех процедур, связанных с правами на объекты. Это повышает удобство и безопасность при получении государственных услуг Росреестра», — отметил начальник территориального отдела № 5 Максим Михалин.

В ведомстве рекомендуют собственникам проверить информацию о себе в ЕГРН. Если СНИЛС отсутствует, его можно добавить, подав соответствующее заявление. При обнаружении неверного номера потребуется оформить исправление ошибки.

Обе процедуры доступны через портал Госуслуг и отделения МФЦ. Своевременное обновление данных поможет избежать задержек при получении выписок и регистрации прав на недвижимость.