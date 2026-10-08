Спасатели сняли кольцо с отекшего пальца жительницы Ногинска

В Ногинске работники 259-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» сняли кольцо, застрявшее на пальце девушки 2001 года рождения. Об этом сообщил начальник части Сергей Сергеев.

По его словам, около 17:10 в часть приехала супружеская пара. Девушка надела кольцо, но самостоятельно снять его не смогла. Супруги решили не дожидаться сильного отека и сразу обратились в ближайшее подразделение.

«Старший смены Дмитрий Тукачев и Арсен Багдасарян встретили супружескую пару, успокоили девушку и осмотрели руку. К этому времени палец был уже заметно отек, а кольцо больно врезалось в кожу. Обезопасив конечность, специалисты с помощью слесарного оборудования и кольцерезрезали украшение и сняли его, тем самым освободив отекший палец, не причинив вреда здоровью. Медицинская помощь девушке не понадобилась. После этого молодая пара сердечно поблагодарила работников противопожарно-спасательной службы», — уточнил Сергей Сергеев.