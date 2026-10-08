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    Подмосковные врачи вернули мужчине речь и двигательную активность после травмы

    Фото: Домодедовская больница

    Отделение медицинской реабилитации Домодедовской больницы помогло 22-летнему пациенту восстановиться после тяжелой бытовой травмы. Как отметил заведующий отделением Виктор Клоков, благодаря совместной работе команды специалистов молодой человек, имевший речевые и двигательные нарушения, смог вернуться к самостоятельному обслуживанию.

    Для пациента составили индивидуальную программу.

    «Пациент занимался индивидуально с логопедом, психологом, а также проходил механотерапию и упражнения на мелкую моторику», — сообщил заведующий отделением Виктор Клоков.

    За три недели пребывания в стационаре неврологический дефицит практически полностью исчез. Пациент научился справляться с бытовыми задачами и был выписан с минимальными остаточными явлениями для продолжения восстановления дома.

    Этот случай подтверждает, что междисциплинарный подход позволяет возвращать молодых людей к активной жизни даже при серьезных повреждениях.

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