Подмосковные врачи вернули мужчине речь и двигательную активность после травмы

Отделение медицинской реабилитации Домодедовской больницы помогло 22-летнему пациенту восстановиться после тяжелой бытовой травмы. Как отметил заведующий отделением Виктор Клоков, благодаря совместной работе команды специалистов молодой человек, имевший речевые и двигательные нарушения, смог вернуться к самостоятельному обслуживанию.

Для пациента составили индивидуальную программу.

«Пациент занимался индивидуально с логопедом, психологом, а также проходил механотерапию и упражнения на мелкую моторику», — сообщил заведующий отделением Виктор Клоков.

За три недели пребывания в стационаре неврологический дефицит практически полностью исчез. Пациент научился справляться с бытовыми задачами и был выписан с минимальными остаточными явлениями для продолжения восстановления дома.

Этот случай подтверждает, что междисциплинарный подход позволяет возвращать молодых людей к активной жизни даже при серьезных повреждениях.