Лекцию о вреде игровой зависимости провели в школе в Воскресенске

Специалисты дворца культуры «Цементник» провели для семиклассников из лицея имени Н. И. Макарова профилактическое мероприятие «В плену иллюзий. О чем молчат экраны?». Встречу посвятили борьбе с игровой зависимостью и лудоманией среди подростков.

В ходе мероприятия обсудили актуальные угрозы цифровой среды, а также механизмы формирования психологической зависимости, основанные на алгоритмах удержания внимания и стимуляции дофаминовой системы.

В 2022 году Всемирная организация здравоохранения официально внесла «игровое расстройство» в Международную классификацию болезней (МКБ-11).

Согласно статистике, патологический интерес к компьютерным и мобильным видеоиграм фиксируется у 10–25% детей в возрасте от 10 до 17 лет. При этом у 5% из них увлечение перерастает в клиническую форму зависимости.

Особый акцент сделали на проблеме «омоложения» лудомании. По имеющимся данным, число подростков, вовлеченных в азартные игры ради получения виртуальных наград и персонажей, увеличилось в 1,5 раза. В отличие от гейминга, приводящего к нарушению режима дня и снижению успеваемости, лудомания влечет серьезные финансовые риски.

Школьники узнали, как вовремя заметить у себя признаки игровой зависимости и противостоять уловкам разработчиков игр, а также куда можно обратиться за психологической поддержкой.

Подобные мероприятия направлены на повышение уровня цифровой грамотности и формирование у подростков ответственного отношения к своему психическому здоровью.