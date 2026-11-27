Представители системы образования Подмосковья приняли участие в международной образовательной стажировке в Китае, которая проходила с 11 по 20 ноября. В состав делегации вошли 150 специалистов из 27 муниципалитетов региона, представляющих более 100 школ.

Участники посетили ведущие образовательные и технологические центры Шанхая, Нанкина и Пекина. Основными темами стажировки стали инженерное и математическое образование, внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс, современные подходы к профориентации и взаимодействие школ с вузами.

Одним из ключевых результатов поездки стало подписание на государственном уровне меморандума о сотрудничестве, который предусматривает развитие долгосрочного партнерства между образовательными учреждениями России и Китая.

«Уже в апреле подмосковные школьники отправятся в Пекин, где будут работать над инженерными проектами вместе с китайскими сверстниками. Также запланированы олимпиады, языковые смены и образовательные обмены», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Чехов на стажировке представляли руководители школ № 8 и № 10. В дальнейшем в образовательных учреждениях городского округа планируют адаптировать и внедрять изученные международные практики в учебный процесс.