В городском округе Серпухов завершился плановый ремонт моста, построенного в 1981 году на 92-м километре Симферопольского шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».

Специалисты восстановили поврежденные участки несущих элементов, заменили опорные части и деформационные швы, устроили гидроизоляцию, выравнивающий слой и новое асфальтобетонное покрытие проезжей части. Также обновили перильное и барьерное ограждения и систему водоотвода.

Во время работ движение в сторону Москвы и области шло по левой части сооружения, отремонтированной в прошлом году. Сейчас все ограничения сняты, транспортные потоки разделены по двум мостам в прямом и обратном направлении.

Завершить работы планировали в конце 2027 года, но подрядчик выполнил ремонт на год раньше срока, установленного госконтрактом. Ежедневно по участку проезжает более 100 тысяч автомобилей в сутки.